Володин: тема защиты граждан от мошенников остается на контроле депутатов

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Тема защиты граждан от мошенников остается на контроле депутатов Госдумы, принято 19 законов в этой сфере, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Правильно также отметить работу по защите граждан от мошенников. Развиваются технологии, мошенники их используют, поэтому мы со своей стороны должны формировать правовое поле для того, чтобы защищать людей от тех, кто пользуется доверчивостью, и тем более использует новые технологии. Принято 19 законов, созданы механизмы противодействия преступникам, эту тему держим на постоянном контроле», — сказал Володин в ходе выступления на пленарном заседании.
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