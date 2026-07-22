Володин: тема защиты граждан от мошенников остается на контроле депутатов

«Правильно также отметить работу по защите граждан от мошенников. Развиваются технологии, мошенники их используют, поэтому мы со своей стороны должны формировать правовое поле для того, чтобы защищать людей от тех, кто пользуется доверчивостью, и тем более использует новые технологии. Принято 19 законов, созданы механизмы противодействия преступникам, эту тему держим на постоянном контроле», — сказал Володин в ходе выступления на пленарном заседании.