После рейда по пляжам глава Перми обратился к жителям города

Глава Перми Эдуард Соснин после рейда по городским пляжам обратился к жителям Прикамья.
В краевой столице вновь заработали места отдыха у воды. Санитарное заключение пока есть только у двух мест в Перми — у Коммунального моста и в Новых Лядах. Эдуард Соснин совместно с МЧС провели рейды для контроля безопасности.
После проверки пляжа в Новых Лядах глава обратился к жителям города с просьбой следить за детьми. Он также напомнил правила безопасности при отдыхе у воды.
Во-первых, дети до 10 лет и те, кто плохо плавает, должны быть на расстоянии вытянутой руки. Во-вторых, когда ребёнок в воде, взрослый не должен отвлекаться на телефон.
Важно понимать, что жилеты и круги не гарантируют безопасность: они могут сдуться, соскользнуть. Также нельзя разрешать детям заплывать за буйки — там могут быть ямы, течения, подводные препятствия.
И главное: тонущий человек не кричит. Если ребёнок затих в воде — это сигнал тревоги и нужно действовать немедленно.
«Безопасность детей на воде — ответственность взрослых. Выбирайте проверенные места, будьте рядом и берегите друг друга», — заключил Эдуард Соснин.
Напомним, помимо двух пляжей на территории Перми, в крае работают ещё три места с санитарным заключением Роспотребнадзора.