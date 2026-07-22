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После рейда по пляжам глава Перми обратился к жителям города

Эдуард Соснин призвал следить за детьми при отдыхе у воды.

Глава Перми Эдуард Соснин после рейда по городским пляжам обратился к жителям Прикамья.

В краевой столице вновь заработали места отдыха у воды. Санитарное заключение пока есть только у двух мест в Перми — у Коммунального моста и в Новых Лядах. Эдуард Соснин совместно с МЧС провели рейды для контроля безопасности.

После проверки пляжа в Новых Лядах глава обратился к жителям города с просьбой следить за детьми. Он также напомнил правила безопасности при отдыхе у воды.

Во-первых, дети до 10 лет и те, кто плохо плавает, должны быть на расстоянии вытянутой руки. Во-вторых, когда ребёнок в воде, взрослый не должен отвлекаться на телефон.

Важно понимать, что жилеты и круги не гарантируют безопасность: они могут сдуться, соскользнуть. Также нельзя разрешать детям заплывать за буйки — там могут быть ямы, течения, подводные препятствия.

И главное: тонущий человек не кричит. Если ребёнок затих в воде — это сигнал тревоги и нужно действовать немедленно.

«Безопасность детей на воде — ответственность взрослых. Выбирайте проверенные места, будьте рядом и берегите друг друга», — заключил Эдуард Соснин.

Напомним, помимо двух пляжей на территории Перми, в крае работают ещё три места с санитарным заключением Роспотребнадзора.

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