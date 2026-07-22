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Проект капремонта исторического здания школы в Правдинске прошёл экспертизу

Положительное заключение получено 21 июля.

Экспертиза одобрила проект капитального ремонта здания средней школы Правдинска. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Работы планируют провести по адресу: ул. Комсомольская, дом 2. В качестве экспертной организации выступил калининградский Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве. Проектную документацию готовила компания «Ингениум» (Калининград). Указанный застройщик — само образовательное учреждение. Положительное заключение получено 21 июля 2026 года. Форма экспертизы — государственная.

Согласно данным портала Prussia39, здание является выявленным объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено во Фридланде в начале XX века.

«На 1939 год учащиеся проходили обучение по девятилетней программе. Школа называлась “Новая народная профессиональная школа города Фридланда”. После окончания войны школа возобновила работу 1 сентября 1946 года для детей советских переселенцев и военнослужащих, а также оставшихся немецких детей. Всего в школе насчитывалось 140 учеников. Обучение проходило в две смены: в первую смену учились советские дети (директор Гольдберг Н. Д.), во вторую смену — немецкие дети (директор Прохорихин А. Б.)», — сообщает портал.

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