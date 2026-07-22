Проект капремонта исторического здания школы в Правдинске прошёл экспертизу

«На 1939 год учащиеся проходили обучение по девятилетней программе. Школа называлась “Новая народная профессиональная школа города Фридланда”. После окончания войны школа возобновила работу 1 сентября 1946 года для детей советских переселенцев и военнослужащих, а также оставшихся немецких детей. Всего в школе насчитывалось 140 учеников. Обучение проходило в две смены: в первую смену учились советские дети (директор Гольдберг Н. Д.), во вторую смену — немецкие дети (директор Прохорихин А. Б.)», — сообщает портал.