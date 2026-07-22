Какими ролями запомнился актер Владимир Емельянов, родившийся в Перми

А в следующем году, уже на пятом десятке лет, он дебютировал в кинематографе. Причем ему доверили главную роль в очень важном с политической точки зрения фильме о революции Михаила Калатозова. «Вихри враждебные» — по сути, плакатное, но идейное грамотное кино, и сейчас его смотреть довольно скучно. Емельянов сумел с большой глубиной передать характер Дзержинского, вложив в роль все свое мастерство. Правда, в марте 1953 года скончался Сталин, и картину пришлось переделывать, уже с новых политических позиций.