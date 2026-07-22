Какими ролями запомнился актер Владимир Емельянов, родившийся в Перми

В июне исполнилось 115 лет со дня рождения Владимира Емельянова, прославившегося ролями Антона Макаренко и Феликса Дзержинского.
Емельянов мог сыграть кого угодно: храбрейшего графа Кента в «Короле Лире», матерого уголовника из «Дела пестрых», старого коммуниста Вохминцева в «Тишине». Сейчас большинство фильмов с его участием забыты. Лишь иногда мелькнет в телепрограмме «Педагогическая поэма», или составители антологии фантастики упомянут предшественника «Звездных войн» — «Планету бурь», в которой Емельянов перевоплотился в профессора Вершинина, командира космического корабля «Сириус».
Будущий народный артист РСФСР родился в Перми в обычной рабочей семье. Школьником побывал на спектаклях заезжих коллективов, твердо решил стать актером, а в 14 лет пришел в самодеятельную театральную студию, выступал с товарищами в рабочих клубах. К сожалению, неизвестно, какие спектакли они тогда ставили. В 1927 году в Перми появился театр рабочей молодежи (ТРАМ), и, конечно, Емельянов вошел в состав его труппы. О первой работе ТРАМа написала газета «Уральский рабочий»: в заметке сообщалось, что на премьере «Броненосца Потемкина» был аншлаг — все восемьдесят мест оказались заняты.
Постепенно Владимир стал одним из ведущих актеров театра. Высокий, как говорят, фактурный, он представал перед зрителями то комиссаром Кошкиным из популярнейшей когда-то пьесы «Любовь Яровая», то Иваном Грозным в «Великом государе». В 1951-м Емельянов получил звание заслуженного артиста РСФСР.
А в следующем году, уже на пятом десятке лет, он дебютировал в кинематографе. Причем ему доверили главную роль в очень важном с политической точки зрения фильме о революции Михаила Калатозова. «Вихри враждебные» — по сути, плакатное, но идейное грамотное кино, и сейчас его смотреть довольно скучно. Емельянов сумел с большой глубиной передать характер Дзержинского, вложив в роль все свое мастерство. Правда, в марте 1953 года скончался Сталин, и картину пришлось переделывать, уже с новых политических позиций.
Тогда же Емельянова приметил главный режиссер театра имени Вахтангова Рубен Симонов и, видимо, впечатлившись железным Феликсом, пригласил к себе в труппу. Однако пермский актер, которому стали поручать ведущие партии, не пришелся ко двору. Коллегам не очень нравился выскочка с Урала, завязались интриги, и Владимир театр покинул.
Кстати, приехав в столицу, он занялся поиском жилплощади. В решении квартирного вопроса участвовал известный писатель Леонид Юзефович. Он вспоминал, что его родственники собирались переезжать из Москвы в Пермь, им подвернулся вариант с квартирой Емельянова, и они к взаимному удовольствию обменялись жильем.
После ухода из театра имени Вахтангова Владимир много снимался, но в однотипных ролях: то он ловил шпионов, то вел борьбу за революционные идеалы. В 1955 году актер создал образ Антона Макаренко в легендарной «Педагогической поэме». Фильм получился ярким, жизнеутверждающим, но критики отметили статичность персонажа в трактовке Емельянова. Вскоре он неожиданно поменял амплуа — в «Деле пестрых» предстал главарем шайки преступников, за которым гонялся молодой оперативник уголовного розыска. Остросюжетный детектив нашел отклик у зрителей.
Мало кто знает, что Емельянов был занят в культовом мини-сериале «Семнадцать мгновений весны». Правда, со Штирлицем не пересекался — сцены с участием фельдмаршала Кейтеля обошлись без советского разведчика.
Летом 1975 года актер уехал на съемки новой картины. Ночью в гостинице с ним произошел сердечный приступ, и вскоре он скончался. Владимира Емельянова похоронили в Москве на Бабушкинском кладбище.
В честь знаменитого земляка в Перми названа улица в Мотовилихинском районе. Имя Емельянова ей присвоили в 2002 году.
«Ревизор»: из XIX в XX век.
В 1945 году в Молотовском (Пермь тогда называлась Молотовым) драмтеатре поставили «Ревизора». Владимир Емельянов был Осипом, слугой Хлестакова. В свое время Гоголь отзывался о нем так: «Эта роль игралась всегда хорошо, потому что подобный слуга известен всякому». Актер же столкнулся с небольшой проблемой: «В нашей современной жизни таких Осипов уже нет», — говорил он.
— Емельянов смог раскрыть своего героя, проведя глубокий анализ персонажа, — вспоминал Александр Шубин, бывший тогда худруком театра. — И ему удалось показать на сцене живого человека, представителя своей среды с ярким характером.