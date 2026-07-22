Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больницы Красноярского края получат 77 новых автомобилей

До конца года медучреждения Красноярского края получат 77 новых автомобилей. Контракты на поставку уже заключены, первые машины поступят в сентябре, сообщили в минздраве региона.

До конца года медучреждения Красноярского края получат 77 новых автомобилей. Контракты на поставку уже заключены, первые машины поступят в сентябре, сообщили в минздраве региона.

Технику закупили за счет краевого бюджета в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Общая сумма составила более 270 млн рублей. В больницы направят 39 машин скорой помощи класса «B», 22 автомобиля УАЗ, 10 «Лада Гранта» и 6 «Нив». Легковые машины в основном предназначены для районных больниц. Их будут использовать для выездов врачей к пациентам и доставки биоматериалов из ФАПов и амбулаторий в лаборатории.

Из 39 машин скорой помощи 12 останутся в Красноярске, остальные распределят по округам края. Автомобили оснащены дефибрилляторами, кардиографами, пульсоксиметрами, тонометрами, дозаторами лекарств и системами подачи кислорода.

«От надежности автомобиля зачастую зависит скорость прибытия врача к пациенту, а значит — и спасенные жизни. Новые УАЗы и “Нивы” отлично справятся со сложными дорожными условиями, а современные машины скорой помощи сделают работу первичного звена более оперативной. Наша цель — чтобы качественная помощь была доступна человеку независимо от того, живёт он в крупном городе или в небольшом поселке», — отметил министр здравоохранения края Алексей Коноваленко.

За 2024 и 2025 годы для медучреждений региона уже приобрели более 100 единиц специализированной техники.