Больницы Красноярского края получат 77 новых автомобилей

До конца года медучреждения Красноярского края получат 77 новых автомобилей. Контракты на поставку уже заключены, первые машины поступят в сентябре, сообщили в минздраве региона.
Технику закупили за счет краевого бюджета в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Общая сумма составила более 270 млн рублей. В больницы направят 39 машин скорой помощи класса «B», 22 автомобиля УАЗ, 10 «Лада Гранта» и 6 «Нив». Легковые машины в основном предназначены для районных больниц. Их будут использовать для выездов врачей к пациентам и доставки биоматериалов из ФАПов и амбулаторий в лаборатории.
Из 39 машин скорой помощи 12 останутся в Красноярске, остальные распределят по округам края. Автомобили оснащены дефибрилляторами, кардиографами, пульсоксиметрами, тонометрами, дозаторами лекарств и системами подачи кислорода.
«От надежности автомобиля зачастую зависит скорость прибытия врача к пациенту, а значит — и спасенные жизни. Новые УАЗы и “Нивы” отлично справятся со сложными дорожными условиями, а современные машины скорой помощи сделают работу первичного звена более оперативной. Наша цель — чтобы качественная помощь была доступна человеку независимо от того, живёт он в крупном городе или в небольшом поселке», — отметил министр здравоохранения края Алексей Коноваленко.
За 2024 и 2025 годы для медучреждений региона уже приобрели более 100 единиц специализированной техники.