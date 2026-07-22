В Белгороде к сентябрю капитально отремонтируют досуговый центр

Здание ждет не просто косметическое обновление, а полная смена концепции. Как отметила начальник управления культуры Ольга Лесных, проект разработан с учетом пожеланий посетителей — тех, кто занимается в центре не одно поколение. Пространство должно оставаться для людей привычным, но при этом стать более функциональным.