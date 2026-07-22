В Белгороде к сентябрю капитально отремонтируют досуговый центр

Досуговый центр в районе Крейда в Белгороде полностью обновят по нацпроекту «Семья». Открыть отремонтированное учреждение планируют к 1 сентября этого года, сообщили в городской администрации.
Здание ждет не просто косметическое обновление, а полная смена концепции. Как отметила начальник управления культуры Ольга Лесных, проект разработан с учетом пожеланий посетителей — тех, кто занимается в центре не одно поколение. Пространство должно оставаться для людей привычным, но при этом стать более функциональным.
В центре появятся первая в городских учреждениях культуры такого уровня студия звукозаписи, класс изобразительного искусства для детей и взрослых, многофункциональный актовый зал с возможностью зонирования, выставочная зона с панорамным остеклением, лекторий, коворкинг и кафе.
Как сообщил заместитель главы администрации Белгорода по строительству Дмитрий Дунайцев, капремонт предусматривает полное обновление инженерных сетей, кровли, оборудование систем пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения. Особое внимание уделено шумоизоляции, чтобы разные студии могли работать одновременно, не мешая друг другу.
В настоящее время в здании завершен демонтаж, выполнены штукатурка и стяжка полов, кровля над зрительным залом переустроена, заменены окна, около 85% плиточного покрытия, инженерные коммуникации обновлены. Ежедневно на объекте занято более 10 человек.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.