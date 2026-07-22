Бизнес Волгограда теряет миллионы из-за атак ВСУ на склады WB

— Более 2 миллионов рублей, тысяча единиц товара и больше половины всей продукции наших брендов «Дом на дереве» и Soulence сгорели. Это огромная потеря не только для нас, но и для сотен предпринимателей, которые тоже хранили там свои товары. Для многих этот пожар означает потерю бизнеса, который строился годами. Я до сих пор нахожусь в состоянии полной растерянности. Пока сложно осознать произошедшее и понять, что делать дальше. Но я знаю одно: предприниматель не может позволить себе остановиться. Сейчас наш бизнес оказался под большой угрозой. Мы не можем просто в один день закрыть магазин на Wildberries и свернуть работу. Это сложный и очень дорогой процесс. За нашим бизнесом стоят люди — наша команда, семьи, дети, — поделилась предприниматель в социальных сетях.