Волжская фирма за 25 млн рублей подсветит Комсомольский мост в Волгограде

Световое преображение стоимостью почти 25 миллионов рублей ожидает Комсомольский путепровод в Волгограде, где в настоящее время идет локальный ремонт. На этом сооружении до конца текущего года установят архитектурную подсветку.
МБУ «Северное», которое является подрядчиком работ, заключил договор субподряда на сумму 24 990 977,60 ₽ по устройству архитектурной подсветки Комсомольского путепровода с ООО «Динеро», зарегистрированной в Волжском. Эта компания стала единственным участником закупки, которая проводилась среди субъектов малого и среднего предпринимательства.
Субподрядчик должен выполнить все электромонтажные работы в срок до 31 декабря текущего года.
Архитектурную подсветку на мосту обеспечат с помощью 266 светодиодных светильников Varton разной мощности, которые используются для архитектурного освещения зданий и сооружений.
Ранее сообщалось, что на Комсомольском путепроводе начался локальный ремонт бетонных конструкций в подмостовом пространстве сооружения, нанесению защитного слоя и покраске. В верхней части моста демонтировали оградительные экраны для проведения восстановительных работ.
Напомним, что капительный ремонт Комсомольского путепровода проводился более 8 лет назад. С тех пор сооружение сильно обветшало. Состояние моста в последнее время вызывало озабоченность у горожан.