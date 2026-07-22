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Волжская фирма за 25 млн рублей подсветит Комсомольский мост в Волгограде

Световое преображение стоимостью почти 25 миллионов рублей ожидает Комсомольский путепровод в Волгограде.

Световое преображение стоимостью почти 25 миллионов рублей ожидает Комсомольский путепровод в Волгограде, где в настоящее время идет локальный ремонт. На этом сооружении до конца текущего года установят архитектурную подсветку.

МБУ «Северное», которое является подрядчиком работ, заключил договор субподряда на сумму 24 990 977,60 ₽ по устройству архитектурной подсветки Комсомольского путепровода с ООО «Динеро», зарегистрированной в Волжском. Эта компания стала единственным участником закупки, которая проводилась среди субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субподрядчик должен выполнить все электромонтажные работы в срок до 31 декабря текущего года.

Архитектурную подсветку на мосту обеспечат с помощью 266 светодиодных светильников Varton разной мощности, которые используются для архитектурного освещения зданий и сооружений.

Ранее сообщалось, что на Комсомольском путепроводе начался локальный ремонт бетонных конструкций в подмостовом пространстве сооружения, нанесению защитного слоя и покраске. В верхней части моста демонтировали оградительные экраны для проведения восстановительных работ.

Напомним, что капительный ремонт Комсомольского путепровода проводился более 8 лет назад. С тех пор сооружение сильно обветшало. Состояние моста в последнее время вызывало озабоченность у горожан.