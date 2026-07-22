Звезды российской этно-сцены выступят с открытыми концертами на «Роза Хутор»

Следом на сцену выйдет мультинациональный коллектив из Красноярского края — OTYKEN. Артисты этого коллектива определяют свой стиль как «сибирский фолк-поп»: EDM, техно, транс, R&B и рок органично сплетаются в их музыке со стихийным вокалом и горловым пением. Песни группы звучат на чулымском, хакасском, долганском, русском языках. В 2022 году за трек Legend OTYKEN номинирован на премию «Грэмми», а журнал Vogue признал OTYKEN одним из самых быстроразвивающихся и ярких музыкальных коллективов России. Коллектив стал участником космической программы «The Lunar Codex» Space X (NASA) — их музыка отправлена на Луну в составе культурной капсулы. Выступление OTYKEN на масштабном новогоднем гала-концерте телеканала Hunan TV в Китае стало абсолютным лидером телеэфира и социальных сетей: общее количество просмотров трансляции и цифровых платформ превысило 4,6 миллиарда. На «Роза Хутор» OTYKEN представит авторское этническое фьюжн-шоу.