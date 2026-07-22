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Льготную аренду земли в курском приграничье продлили до конца 2026 года

В Курской области до 31 декабря 2026 года продлили срок льготной аренды земли в приграничных муниципалитетах — Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах, а также в городе Льгове. Об этом 22 июля сообщил заместитель губернатора Артем Демидов.

Источник: Коммерсантъ

В Курской области до 31 декабря 2026 года продлили срок льготной аренды земли в приграничных муниципалитетах — Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском районах, а также в городе Льгове. Об этом 22 июля сообщил заместитель губернатора Артем Демидов.

Изначально мера вводилась до 30 июня, но была продлена постановлением регионального правительства. Льгота подразумевает, что для земельных участков в собственности области и с неразграниченной собственностью в приграничье может быть установлена арендная плата в размере 1 ₽

«Чтобы оформить льготу, арендатору земельного участка необходимо обратиться к арендодателю с соответствующим заявлением», — напомнил господин Демидов.

Льготный порядок действовал с августа 2024-го по июнь 2025-го на федеральном уровне, однако с июля прошлого года был отменен для договоров, заключенных на торгах. До конца 2025 года ставка в 1 рубль применялась только к договорам без торгов. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в апреле 2026-го правительство РФ и Госдума одобрили инициативу курского губернатора Александра Хинштейна о возобновлении льготной аренды областной земли и участков с неразграниченной собственностью. Аналогичную меру рекомендовано ввести и для муниципальных земель.

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