Льготную аренду земли в курском приграничье продлили до конца 2026 года

Льготный порядок действовал с августа 2024-го по июнь 2025-го на федеральном уровне, однако с июля прошлого года был отменен для договоров, заключенных на торгах. До конца 2025 года ставка в 1 рубль применялась только к договорам без торгов. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в апреле 2026-го правительство РФ и Госдума одобрили инициативу курского губернатора Александра Хинштейна о возобновлении льготной аренды областной земли и участков с неразграниченной собственностью. Аналогичную меру рекомендовано ввести и для муниципальных земель.