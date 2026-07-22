В Красноярском крае ремонтируют дорогу Емельяново — Устюг

В Емельяновском округе Красноярского края продолжается ремонт автомобильной дороги Емельяново — Устюг. Работы идут на участке с 17-го по 23-й км по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». [caption id= «attachment_372031» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: АО «КрайДЭО»[/caption] Протяженность ремонтируемого отрезка составляет более шести километров. Дорога относится к IV технической категории. На объекте уже заменили пучинистые грунты, устроили основание и нижний слой покрытия. Перед укладкой выравнивающего слоя специалисты также провели санацию трещин и заделали выбоины. [caption id= «attachment_372029» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: АО «КрайДЭО»[/caption] На участках, где размывало откос, дорожники выполнили укрепление габионными конструкциями. Сейчас на дороге устанавливают дорожные знаки. Напомним, что в Красноярске дополнительно отремонтируют дороги на 245,7 млн рублей.