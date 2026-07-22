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Новочеркасский политех закупит оборудование для получения арктического дизеля

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова в Новочеркасске ищет поставщика оборудования для разработки пилотной установки получения арктического дизельного топлива для нужд вуза. Контракт на поставку оценили в 12 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Источник: Коммерсантъ

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова в Новочеркасске ищет поставщика оборудования для разработки пилотной установки получения арктического дизельного топлива для нужд вуза. Контракт на поставку оценили в 12 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

В перечень закупаемого оборудования входят четыре блока: ректификации нефти (2 млн руб.), получения водорода (3 млн руб.), гидроочистки дизельного топлива (3,5 млн руб.) и депарафинизации дизельного топлива (3,5 млн руб.). Университет также задекларировал отсутствие в реестре российской промышленной продукции товаров с характеристиками, соответствующими потребности заказчика.

Согласно проекту контракта, поставщик обязан самостоятельно доставить оборудование на технологический факультет ЮРГПУ за 90 рабочих дней с момента подписания контракта.

Прием заявок завершится 29 июля.