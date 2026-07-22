Новочеркасский политех закупит оборудование для получения арктического дизеля

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М. И. Платова в Новочеркасске ищет поставщика оборудования для разработки пилотной установки получения арктического дизельного топлива для нужд вуза. Контракт на поставку оценили в 12 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.