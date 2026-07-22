Депутаты гордумы Нижнего Новгорода утвердили корректировку бюджета

Евгений Чинцов подчеркнул, что Иван Макаров в годы Великой Отечественной войны был одним из организаторов отправки на фронт продукции оборонных предприятий Горького и внёс значительный вклад в победу и послевоенное восстановление страны. Он добавил, что Дмитрий Хрулёв является современным героем, погибшим при исполнении воинского долга, и отметил, что память о них должна сохраняться, а их пример — служить нравственным ориентиром для жителей города.