Депутаты гордумы Нижнего Новгорода утвердили корректировку бюджета

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода утвердили корректировку городского бюджета. Доходная и расходная части текущего года увеличены на 553 млн рублей, в основном за счет собственных доходов в размере 460 млн рублей и межбюджетных трансфертов.
Как отметил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, дополнительные средства планируется направить на ремонт и содержание дорог, расселение аварийного жилищного фонда, модернизацию светофорных объектов, создание спортивных площадок и развитие системы комплексной реабилитации инвалидов.
С учётом внесённых изменений основные параметры бюджета составят: доходы — 87,91 млрд рублей, расходы — 90,958 млрд рублей, дефицит — 3,048 млрд рублей.
На заседании также были приняты изменения в ряд муниципальных нормативных правовых актов. Они связаны с приведением документов в соответствие с федеральным законодательством и актуализацией нормативной базы городского округа Нижний Новгород. В частности, внесены поправки в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, в Прогнозный план приватизации и перечни муниципального имущества, что позволит выстроить единую систему управления муниципальной собственностью.
Кроме того, программа комплексного развития социальной инфраструктуры города на 2020−2030 годы дополнена двумя объектами физкультуры и спорта и двумя образовательными учреждениями. По восьми ранее включенным объектам скорректированы показатели вместимости и сроки ввода в эксплуатацию.
Решением городской думы в муниципальную собственность приняты еще 14 квартир для детей-сирот. Председатель гордумы Евгений Чинцов отметил, что подобные решения принимаются практически на каждом заседании, что свидетельствует о системной работе депутатского корпуса совместно с региональным правительством в данном направлении.
Депутаты также единогласно поддержали решения Комитета по увековечению выдающихся личностей и исторических событий. Одно из них предусматривает установку бюста Герою Социалистического Труда, начальнику станции «Горький-товарный» Ивану Макарову в микрорайоне Сортировочный. Второе касается размещения мемориальной доски выпускнику школы № 138 Ленинского района Дмитрию Хрулеву, погибшему при выполнении боевой задачи в зоне СВО.
Евгений Чинцов подчеркнул, что Иван Макаров в годы Великой Отечественной войны был одним из организаторов отправки на фронт продукции оборонных предприятий Горького и внёс значительный вклад в победу и послевоенное восстановление страны. Он добавил, что Дмитрий Хрулёв является современным героем, погибшим при исполнении воинского долга, и отметил, что память о них должна сохраняться, а их пример — служить нравственным ориентиром для жителей города.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что на поддержку участников СВО и их семей выделят 9,8 млрд рублей.