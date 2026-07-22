Сколько в реальности платят специалистам с ИИ-навыками

Всё больше вакансий в Волгоградской области и других регионах России требуют навыков работы с искусственным интеллектом. Авторы многочисленных курсов, предлагающих отнюдь не дешёвое обучение, обещают многотысячные прибыли в будущем и пугают потерей рабочих мест тех, кто не подружится с ИИ.
Какие профессии, связанные с общением с искусственным интеллектом в наши дни в топе и сколько за них платят в реальности, выяснял vlg.aif.ru.
Какие специалисты с ИИ-навыками востребованы на рынке труда.
С начала 2026 года на по всей России появилось более 21,6 тысячи предложений вакансий с упоминанием нейросетей, сообщают аналитики hh.ru. Лидируют креативные и интеллектуальные профессии:
на долю дизайнеров и художников приходится 16% вакансий;
11% — на долю SMM- и контент-менеджеров, а также маркетологов и интернет-маркетологов.
Также в топ-10 вошли менеджеры по продажам, программисты, секретари, копирайтеры, редакторы, дата-сайентисты, педагоги и видеомонтажёры.
Быстрее всего за год вырос спрос на педагогов с ИИ-навыками — почти в 2,5 раза, а также на менеджеров по продажам — более чем вдвое.
Сколько платят.
Самые высокие зарплаты — у дата-сайентистов и программистов, в среднем 200 тысяч рублей и 126,2 тысячи рублей соответственно.
Менеджеры по продажам могут рассчитывать в среднем на 110,3 тысячи рублей в месяц, маркетологи — на 91 тысячу. Копирайтерам и редакторам, видеооператорам и монтажёрам предлагают в среднем 83,4 тысячи рублей. Примерно столько же — 83,3 тысячи — дизайнерам и художникам. Доходы преподавателей чуть ниже — 74,2 тысячи рублей, у SMM-менеджеров — 73,2 тысячи, у секретарей и ассистентов — 66,2 тысячи рублей.
Волгоградцы — в лидерах.
Волгоградская область — один из лидеров на юге России по спросу на ИИ-специалистов. На регион приходится 20% всех вакансий с ИИ-компетенциями в Южном федеральном округе. За первые три месяца 2026 года число таких предложений выросло почти в девять.
Среди самых высокооплачиваемых вакансий в регионе: AI-тренер — этому специалисту предлагают до 125 тысяч рублей. SMM-директор может заработать от 90 тысяч и выше, специалист по информационной безопасности и 3D-визуализатор — от 80 тысяч.
Работодатели уже ищут AI-тренеров, AI-архитекторов, специалистов по созданию контента с помощью ИИ и AI-маркетологов. В сельском хозяйстве вырос спрос на доярок с навыками работы на автоматизированном производстве — зарплата достигает 114 тысяч рублей.
Где волгоградцам освоить ИИ-профессии.
По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, с начала 2026 года бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры» в регионе начали больше 800 жителей. Самое популярное направление — «Применение искусственного интеллекта в профессиональной деятельности», его выбрали 273 человека.
Записаться на такие курсы могут люди старше 50 лет, участники СВО и члены их семей, мамы в декрете и некоторые другие категории граждан. Однако следует понимать, что за несколько месяцев овладеть с азов новой специальностью нереально. Если говорить о фундаментальном образовании, то основной выбор — вузовские программы. Для тех, кто не попадает на бюджет, обучение стоит недёшево. Впрочем, учитывая зарплаты выпускников, вложения должны окупиться довольно скоро.