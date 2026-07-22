Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин займется разбитыми дорогами в районе Башкирии

Председатель следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю следкома Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад по уголовному делу о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Шаранском районе республики.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом сообщили в ведомстве.

В социальной сети сообщается о нарушении прав жителей Шаранского района на качественную дорожную инфраструктуру. Автомобильная дорога, соединяющая населенные пункты Шаран и Акбарисово, находится в непригодном состоянии: в период осадков грунтовое полотно регулярно размывается, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. В результате проезд транспортных средств, в том числе экстренных служб и школьного автобуса, затруднен. При этом компетентные органы не принимают мер для проведения ремонта.

В следкоме Башкирии по этому факту возбудили уголовное дело. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.