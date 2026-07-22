Бастрыкин займется разбитыми дорогами в районе Башкирии

В социальной сети сообщается о нарушении прав жителей Шаранского района на качественную дорожную инфраструктуру. Автомобильная дорога, соединяющая населенные пункты Шаран и Акбарисово, находится в непригодном состоянии: в период осадков грунтовое полотно регулярно размывается, на поверхности образовались многочисленные ямы и колеи. В результате проезд транспортных средств, в том числе экстренных служб и школьного автобуса, затруднен. При этом компетентные органы не принимают мер для проведения ремонта.