«Белтехосмотр» раскрыл, как белорусам пройти техосмотр ночью.
Новая услуга «Ночной дозор» с прохождением техосмотра ночью для всех категорий транспорта будет доступна белорусам по вторникам и четвергам в период с 22.00 до 01.00.
На один временной интервал регистрируется только один автомобиль, поэтому пройти диагностику получится без очередей. К приезду авто оборудование и линия будут полностью подготовлены.
В момент записи белорусы должны устно сообщить сотруднику фамилию, имя и отчество, номер мобильного телефона, уникальные номера транзакций из системы ЕРИП. Бронирование будет считаться гарантированным лишь после подтверждения платежей.
Стоимость прохождения техосмотра в ночное время составит 170 рублей.
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