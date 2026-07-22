Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Белтехосмотр» раскрыл, как белорусам пройти техосмотр ночью

В Беларуси владельцы автомобилей смогут пройти техосмотр ночью.

Источник: Комсомольская правда

«Белтехосмотр» раскрыл, как белорусам пройти техосмотр ночью.

Новая услуга «Ночной дозор» с прохождением техосмотра ночью для всех категорий транспорта будет доступна белорусам по вторникам и четвергам в период с 22.00 до 01.00.

На один временной интервал регистрируется только один автомобиль, поэтому пройти диагностику получится без очередей. К приезду авто оборудование и линия будут полностью подготовлены.

В момент записи белорусы должны устно сообщить сотруднику фамилию, имя и отчество, номер мобильного телефона, уникальные номера транзакций из системы ЕРИП. Бронирование будет считаться гарантированным лишь после подтверждения платежей.

Стоимость прохождения техосмотра в ночное время составит 170 рублей.

Тем временем в Минске открыли первый диагональный переход — вот где.

Ранее минское метро сказало, сколько раз в сутки могут досматривать одного и того же пассажира и проверяют ли вещи в карманах.

Кстати, адвокат сказала белорусам, могут ли на работе разглашать размер зарплаты и премий сотрудников.