Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Советске обустройство музея под открытым небом закончат к 1 августа

На работы потратили почти 184 млн рублей.

В Советске завершают создание музея под открытым небом. Оставшиеся элементы благоустройства планируют установить до 1 августа. Об этом «Клопс» сообщили в администрации муниципалитета в ответе на запрос.

На территории уже появились скамейки, остановки, сцена, павильон будущего туристско-информационного центра, велопарковки, детский игровой комплекс — всё готово на 95%. Кроме того, на территории обновили подземные сети, установили освещение и видеонаблюдение, замостили площадки тротуарной плиткой.

Стоимость проекта составила 183,9 млн рублей. После сдачи объекта подрядчику указали на недостатки, среди которых были треснутая плитка и сколы на бордюрах. Сейчас, по данным администрации, все замечания устранены.

«Клопс» побывал в Советске и оценил, как проходят работы по созданию музея под открытым небом. На центральных улицах города появились новые скамейки, фонари, а также высадили деревья. Строительство объекта началось в 2024 году. Власти показали, как он будет выглядеть.