В Советске обустройство музея под открытым небом закончат к 1 августа

В Советске завершают создание музея под открытым небом. Оставшиеся элементы благоустройства планируют установить до 1 августа. Об этом «Клопс» сообщили в администрации муниципалитета в ответе на запрос.
На территории уже появились скамейки, остановки, сцена, павильон будущего туристско-информационного центра, велопарковки, детский игровой комплекс — всё готово на 95%. Кроме того, на территории обновили подземные сети, установили освещение и видеонаблюдение, замостили площадки тротуарной плиткой.
Стоимость проекта составила 183,9 млн рублей. После сдачи объекта подрядчику указали на недостатки, среди которых были треснутая плитка и сколы на бордюрах. Сейчас, по данным администрации, все замечания устранены.
«Клопс» побывал в Советске и оценил, как проходят работы по созданию музея под открытым небом. На центральных улицах города появились новые скамейки, фонари, а также высадили деревья. Строительство объекта началось в 2024 году. Власти показали, как он будет выглядеть.