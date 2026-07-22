В поселке Комсомолец на Кубани открылась спортивная площадка с тренажерами

«Для нас важно, чтобы в поселке было место, где родители могли бы заниматься спортом вместе с детьми, а ребята — безопасно и весело проводить время, — отметила глава Красноармейского сельского поселения Юлия Дубовка. — Новая площадка — это не просто набор тренажеров и игровых элементов, это пространство, где крепнет семья, рождаются общие традиции и формируется культура здорового образа жизни. Мы благодарны всем, кто участвовал в реализации этого проекта, и надеемся, что площадка станет любимым местом отдыха для наших жителей».