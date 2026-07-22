В поселке Комсомолец на Кубани открылась спортивная площадка с тренажерами

Строительство новой спортивной площадки завершено в поселке Комсомолец Ейского района Краснодарского края. Новый объект обустроили в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в районной администрации.
Площадка расположена рядом со спортивным комплексом и предназначена для занятий спортом жителей всех возрастов. Там уложено резиновое покрытие, установлены четыре классических тренажера (шагоход, эллипс, тяга нижняя и тяга верхняя) и спортивный воркаут-комплекс. Кроме того, площадка оборудована качелями, горкой, песочницей и качалками на пружине.
«Для нас важно, чтобы в поселке было место, где родители могли бы заниматься спортом вместе с детьми, а ребята — безопасно и весело проводить время, — отметила глава Красноармейского сельского поселения Юлия Дубовка. — Новая площадка — это не просто набор тренажеров и игровых элементов, это пространство, где крепнет семья, рождаются общие традиции и формируется культура здорового образа жизни. Мы благодарны всем, кто участвовал в реализации этого проекта, и надеемся, что площадка станет любимым местом отдыха для наших жителей».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.