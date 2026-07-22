В Прикамье энергокомпании оштрафованы на 6,3 млн рублей за нарушения при подключении потребителей к сетям

За первое полугодие 2026 года в Пермское УФАС поступили 83 жалобы от жителей края на нарушения правил подключения домов к сетям в рамках программы бесплатной газификации и 40 жалоб — на нарушения при подключении к электросетям. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.