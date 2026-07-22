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Семейный выходной в Башкирии посвятят театру

25 июля в Башкирии пройдет очередной семейный выходной.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В этот раз мероприятия, организованные в рамках национального проекта «Семья», будут посвящены театру и состоятся в городах и районах. Об этом сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики.

Для родителей и детей подготовили мастер-классы по изготовлению театральных кукол, семейные игры на развитие взаимопонимания, театральный экспромт, а также встречу с клиническим психологом, посвященную здоровым отношениям в семье.

«Семейные выходные давно стали частью жизни многих семей республики. Мы стараемся, чтобы каждая встреча была посвящена новой теме и была интересна участникам разного возраста. В этот раз выбрали театр. Это формат, в котором родители и дети могут вместе участвовать в действии — играть, импровизировать, создавать что-то своими руками», — отметила исполняющая обязанности директора Республиканского ресурсного центра «Семья» Ангелина Сергеевна Девятерикова.

С программой семейного выходного в каждом муниципалитете можно ознакомиться на Семейном портале Башкирии.