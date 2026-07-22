Семейный выходной в Башкирии посвятят театру

«Семейные выходные давно стали частью жизни многих семей республики. Мы стараемся, чтобы каждая встреча была посвящена новой теме и была интересна участникам разного возраста. В этот раз выбрали театр. Это формат, в котором родители и дети могут вместе участвовать в действии — играть, импровизировать, создавать что-то своими руками», — отметила исполняющая обязанности директора Республиканского ресурсного центра «Семья» Ангелина Сергеевна Девятерикова.