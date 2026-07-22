В Рязани к концу лета откроют Воскресенский сквер

Ранее сообщалось, что в этом году в Рязанской области запланировано привести в порядок 25 общественных пространств. Так, в Рязани благоустроят шесть территорий, в том числе обновят сквер у Дворца молодежи, продолжится благоустройство Лыбедского бульвара в районе улицы Маяковского. В поселке Лесном Шиловского района появится спортивная площадка, а в Ряжске обновят городской парк.