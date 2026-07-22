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В Рязани к концу лета откроют Воскресенский сквер

Подрядчик уже выполнил значительный объем работ.

Благоустройство Воскресенского сквера в микрорайоне Недостоево в Рязани планируют завершить к концу лета этого года. Территория преобразится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве ТЭК и ЖКХ Рязанской области.

Этот объект стал одним из победителей Всероссийского онлайн-голосования 2025 года. Подрядная организация уже выполнила значительный объем работ: подготовлена территория, смонтированы системы освещения и видеонаблюдения, обустраиваются пешеходные зоны. В ближайшее время появятся новые лавочки, урны, а также будет установлено оборудование для детской и спортивной площадок.

Ранее сообщалось, что в этом году в Рязанской области запланировано привести в порядок 25 общественных пространств. Так, в Рязани благоустроят шесть территорий, в том числе обновят сквер у Дворца молодежи, продолжится благоустройство Лыбедского бульвара в районе улицы Маяковского. В поселке Лесном Шиловского района появится спортивная площадка, а в Ряжске обновят городской парк.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.