17 000 потенциальных нарушений ПДД зафиксировали новые камеры в Ростове

В Ростове-на-Дону восемь комплексов фотовидеофиксации «Азимут» с начала своей работы выявили 17 000 потенциальных нарушений ПДД. Об этом рассказала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
Системы «Азимут» фиксируют различные нарушения: от превышения скорости и выезда на встречную полосу до непристегнутых ремней и использования мобильного телефона за рулем. Все данные поступают в федеральную информационную систему МВД России «Паутина».
Новые дорожные камеры в Ростове находятся на Интернациональной, 36, Шолохова, 45, Малиновского, 11л/234−32 (перекресток Стачки/Малиновского), Станиславского, 46, Профсоюзной, 58, Мичуринской, 16 и 43 и на Стачки, 234−32/11л (перекресток Малиновского/Стачки).
Всего по региону к этому моменту установили 110 новых комплексов. Работу выполняет концессионер, он передает технику правительству Ростовской области.
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