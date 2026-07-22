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Открытки с Днём флориста 2026. Красивые картинки и поздравления на 24 июля

Скачать картинки можно бесплатно и отправить всем специалистам, которые создают букеты и композиции из живых и декоративных растений.

24 июля 2026 года в России отмечается День флориста. Это профессиональный праздник специалистов, которые создают букеты и композиции из живых и декоративных растений. Дата празднования связана с тем, что 24 июля 2009 года были утверждены квалификационные требования к профессии «флорист», разработанные при участии Флористического союза России.

В честь праздника сайт perm.aif.ru подготовил красивые и милые открытки с Днём флориста. Это отличный повод сказать слова благодарности мастерам своего дела, пожелать им вдохновения, творческих идей, благодарных клиентов, процветания и новых профессиональных достижений. Чтобы скачать картинку бесплатно, нужно нажать на красную кнопку «Скачать» под ней.