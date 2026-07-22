Открытки с Днём флориста 2026. Красивые картинки и поздравления на 24 июля

24 июля 2026 года в России отмечается День флориста. Это профессиональный праздник специалистов, которые создают букеты и композиции из живых и декоративных растений. Дата празднования связана с тем, что 24 июля 2009 года были утверждены квалификационные требования к профессии «флорист», разработанные при участии Флористического союза России.