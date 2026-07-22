Тарифы на услуги связи и интернета начали поднимать провайдеры

По оценке экспертов, изменения могут затронуть до 25% абонентов, в основном пользователей архивных тарифов. Аналитики прогнозируют рост тарифов на связь по итогам года на 15−20%, тогда как в прошлом году рост составлял 10−12%. Дорожает и домашний интернет — на 10−20% в первом полугодии 2026 года.