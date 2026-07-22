Тарифы на услуги связи и интернета начали поднимать провайдеры

Российские сотовые операторы повышают тарифы на связь, и рост коснется в том числе волгоградцев. С 26 июля «Мегафон» поднимает стоимость части тарифов на 14%, «Билайн» с 1 июля уже поднял цены на 12%, а с 28 июля изменения затронут и «ВТБ Мобайл» — в том числе абонентов в Волгоградской области, — пишут «Известия».
Как пояснили операторы, повышение связано с ростом расходов на оборудование, инфляцией и необходимостью модернизации сетей. У «Мегафона» один из тарифов подорожал с 550 до 637 рублей, у «Билайна» пакет за 1 тыс. рублей стал стоить 1,12 тыс. ФАС начала проверку обоснованности повышения тарифов.
По оценке экспертов, изменения могут затронуть до 25% абонентов, в основном пользователей архивных тарифов. Аналитики прогнозируют рост тарифов на связь по итогам года на 15−20%, тогда как в прошлом году рост составлял 10−12%. Дорожает и домашний интернет — на 10−20% в первом полугодии 2026 года.
В Минцифры и ФАС заявили, что следят за обоснованностью повышения цен и при нарушениях проведут проверку. Волгоградцам стоит уточнить у оператора, не затронуло ли изменение тарифов их архивный пакет услуг.
Ранее волгоградцам сообщили о смене домена популярной соцсети.