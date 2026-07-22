Продажи жилья в пермских новостройках за месяц выросли почти на 50%

В июне 2026 года пермские девелоперы реализовали более 850 жилых помещений по договорам долевого участия (ДДУ). Это на 49,82% больше, чем в мае (тогда — 568 продаж по ДДУ). Об этом сообщает «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства.