Улицу Тимакова в новосибирском Академгородке отремонтируют на месяц раньше срока

Улица Тимакова — важная для Советского района дорога, связывающая Академгородок, Нижнюю Ельцовку и наукоград Кольцово. За долгие годы эксплуатации она пришла в ненормативное состояние. «В этом году приступили к ремонту улицы — обновим почти 2 километра, на эти цели выделили более 114 миллионов рублей. Подрядчик работает в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением, и к середине августа мы планируем сдать этот объект в эксплуатацию — более 50 процентов плановых работ уже выполнено», — сообщил мэр Максим Кудрявцев.