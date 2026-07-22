Улицу Тимакова в новосибирском Академгородке отремонтируют на месяц раньше срока

В Новосибирске на улице Тимакова в Советском районе развернулись масштабные ремонтные работы. Завершить их планируют досрочно — в середине августа, сообщили в мэрии города.
Улица Тимакова — важная для Советского района дорога, связывающая Академгородок, Нижнюю Ельцовку и наукоград Кольцово. За долгие годы эксплуатации она пришла в ненормативное состояние. «В этом году приступили к ремонту улицы — обновим почти 2 километра, на эти цели выделили более 114 миллионов рублей. Подрядчик работает в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением, и к середине августа мы планируем сдать этот объект в эксплуатацию — более 50 процентов плановых работ уже выполнено», — сообщил мэр Максим Кудрявцев.
К ремонту приступили 11 июля 2026 года. Работы ведутся на участке от улицы Зелёная Горка до трассы «Академгородок — Кольцово». На сегодня снято около 15 тысяч квадратных метров старого покрытия — 87% от плана. Всего обновят 17,5 тысячи квадратных метров дорожного полотна. Устранение пучинообразования выполнено на 70% от запланированной площади. Всего в программе ремонта 2026 года — 34 дорожных участка общей протяжённостью 38 километров.