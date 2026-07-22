Азовское море солонеет и к 2030 году сравняется с Черным морем

«Солености до 14−15 промилле, которая наблюдается сейчас, оказались благоприятными для развития не только креветок, но и моллюсков: скафарки (анадары), рапаны и мидии. Их ареал существенно расширился, а численность и биомасса заметно выросли», — заявили ученые по итогам исследования, проведенного 2−14 июля. Таким образом, нынешние исследования показали, что промысловое значение моллюсков продолжает увеличиваться. По его итогам будут разработаны практические рекомендации по орудиям лова, объемам вылова, в целом по развитию азовского рыболовства.