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Азовское море солонеет и к 2030 году сравняется с Черным морем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Кто из морских обитателей будет процветать, а кто исчезнет?

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Кто из морских обитателей будет процветать, а кто исчезнет?

Как предполагают ученые Всероссийского НИИ рыболовства и океанографии, соленость изменит фауну Азовского моря. Креветки и моллюски получать самые благоприятные условия.

«Солености до 14−15 промилле, которая наблюдается сейчас, оказались благоприятными для развития не только креветок, но и моллюсков: скафарки (анадары), рапаны и мидии. Их ареал существенно расширился, а численность и биомасса заметно выросли», — заявили ученые по итогам исследования, проведенного 2−14 июля. Таким образом, нынешние исследования показали, что промысловое значение моллюсков продолжает увеличиваться. По его итогам будут разработаны практические рекомендации по орудиям лова, объемам вылова, в целом по развитию азовского рыболовства.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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