Казахстанка отсудила деньги после пластической операции

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Костанайской области, Костанайским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску одной женщины к другой о возврате денежных средств и выплате компенсации морального вреда.
Судом установлено, что в октябре 2024 года ответчик выполнила истцу хейлопластику (хирургическую операцию по изменению формы, объема или контура губ), за которую получила 120 тыс. тенге. Из-за неудовлетворительного результата в апреле 2025 года была проведена повторная операция стоимостью 90 тыс. тенге. Проверкой уполномоченного органа установлено, что ответчик не имела сертификата специалиста по специальности «пластическая хирургия» и лицензии на осуществление медицинской деятельности. По делу была назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза.
Согласно заключению, у истца образовалась рубцовая деформация верхней губы вследствие излишнего удаления тканей при проведении операций. Между выполненными хирургическими вмешательствами и наступившими последствиями установлена прямая причинно-следственная связь. Причиненный вред здоровью квалифицирован как средней тяжести. Суд пришел к выводу, что ответчик осуществляла медицинскую деятельность без необходимого профильного образования и лицензии, а также без оформления медицинской документации, что повлекло причинение вреда здоровью истца.
Решением суда иск удовлетворен частично. С ответчика взысканы: 210 тыс. тенге — стоимость оплаченных операций, 700 тыс. тенге — компенсация морального вреда, 457 тыс. тенге — расходы на проведение судебной экспертизы. Решение суда не вступило в законную силу.