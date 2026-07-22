Казахстанка отсудила деньги после пластической операции

Судом установлено, что в октябре 2024 года ответчик выполнила истцу хейлопластику (хирургическую операцию по изменению формы, объема или контура губ), за которую получила 120 тыс. тенге. Из-за неудовлетворительного результата в апреле 2025 года была проведена повторная операция стоимостью 90 тыс. тенге. Проверкой уполномоченного органа установлено, что ответчик не имела сертификата специалиста по специальности «пластическая хирургия» и лицензии на осуществление медицинской деятельности. По делу была назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза.