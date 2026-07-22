Более 4 тыс. женщин прошли диспансеризацию в перинатальном центре Балашихи

Почти 4,5 тысячи женщин прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья с начала 2026 года в Московском областном перинатальном центре в Балашихе. Услуга доступна для жительниц Подмосковья в возрасте от 18 до 49 лет по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Программа направлена на своевременное выявление заболеваний и факторов риска, которые могут повлиять на беременность, роды и послеродовой период. Диспансеризация включает два приема у акушера-гинеколога и лабораторные исследования в зависимости от возраста. В рамках обследования проводят осмотр молочных желез, ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез. При необходимости врач может назначить дополнительные обследования.
«Диспансеризация репродуктивного здоровья помогает выявить заболевания на ранних стадиях и своевременно начать лечение. Даже если женщину ничего не беспокоит, профилактические осмотры позволяют сохранить здоровье и подготовиться к беременности. В нашем перинатальном центре можно пройти все основные обследования в одном месте», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Галина Шмелева.
Записаться на диспансеризацию можно по телефону регистратуры консультативно-диагностического отделения: 8 (495) 521−02−60.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.