Более 4 тыс. женщин прошли диспансеризацию в перинатальном центре Балашихи

Программа направлена на своевременное выявление заболеваний и факторов риска, которые могут повлиять на беременность, роды и послеродовой период. Диспансеризация включает два приема у акушера-гинеколога и лабораторные исследования в зависимости от возраста. В рамках обследования проводят осмотр молочных желез, ультразвуковое исследование органов малого таза и молочных желез. При необходимости врач может назначить дополнительные обследования.