Концерт Евы Польны в Самаре 21 августа отменили

В Самаре отменили концерт Евы Польны, который должен был состояться 21 августа 2026 года. Выступление артистки было запланировано в рамках фестиваля Roof Live, пишет oboz.info.
«В связи с осложнением ситуации с проведением массовых мероприятий на открытом воздухе в Самаре, а также возникших логистических и организационных трудностей, мы были вынуждены принять решение об отмене концерта Евы Польны», — сообщили организаторы.
Те, кто уже приобрел билеты, могут оформить возврат. Подать заявку можно через электронную почту организаторов фестиваля.