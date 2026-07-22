Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Концерт Евы Польны в Самаре 21 августа отменили

Певица Ева Польна не выступит в Самаре этим летом.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре отменили концерт Евы Польны, который должен был состояться 21 августа 2026 года. Выступление артистки было запланировано в рамках фестиваля Roof Live, пишет oboz.info.

«В связи с осложнением ситуации с проведением массовых мероприятий на открытом воздухе в Самаре, а также возникших логистических и организационных трудностей, мы были вынуждены принять решение об отмене концерта Евы Польны», — сообщили организаторы.

Те, кто уже приобрел билеты, могут оформить возврат. Подать заявку можно через электронную почту организаторов фестиваля.