Рост заболеваемости гриппом ожидается в Нижегородской области в начале сентября

Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в России в начале сентября. Это связано с тем, что большинство людей возвращаются на работу, учебу в коллективы из отпусков, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Если россияне будут помнить основные правила безопасности, то начало сезона пройдет более спокойно, чем в прошлом году, уточнила Попова.
В Нижегородской области уже начали готовиться к новому эпидсезону, отметил главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов. В этом году намерены привить от гриппа не менее 60% населения. Пожилым нижегородцам и детям рекомендуют делать прививки современными четырехвалентными инактивированными вакцинами.
До 30 сентября регионы обязаны полностью оценить готовность больниц, сформировать запас тест-систем, масок, защитных костюмов и проверить «холодовую цепь» для хранения вакцин.
Теперь лаборатории также должны будут соблюдать жесткие сроки доставки биоматериала, исследования на грипп или коронаиврус и передачи результатов обратно в больницу. Каждый из этих этапов должен занимать не более 24 часов.
Если из-за гриппа и ОРВИ занятия в школах и детсадах пропускают 20% детей и более, то учебный процесс в классе или школе будет немедленно приостановлен.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как специализированная медпомощь становится доступнее жителям нижегородских сёл.