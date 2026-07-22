Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орнелла Мути и ее дочь планируют получить российское гражданство

Дочь актрисы заявила, что у них есть русские корни.

Источник: РБК Life

Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути певица Найке Ривелли сообщила, что они с матерью планируют подать заявления на получение российского гражданства, сообщает РБК.

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома», — сказала Ривелли.

По словам певицы, у нее и у Мути есть русские корни, и они не могут «отречься от своего происхождения». Ривелли добавила, что они с матерью не сталкивались с критикой из-за частых поездок в Россию и планов получить российские паспорта. По ее словам, многие жители Италии любят Россию и ее культуру.

Певица также сообщила, что они с матерью рассматривают возможность приобрести дом в Москве или Санкт-Петербурге, чтобы в дальнейшем привезти в Россию других членов семьи.

О своем желании получить российское гражданство Мути говорила еще в сентябре 2018 года. Тогда она заявила, что у нее есть «площадь в России» и московская прописка, но нет российского паспорта. В 2016 году «Вести» сообщали, что Орнелла Мути купила квартиру в Москве на Остоженке, рядом с храмом Христа Спасителя.

«Иметь русское гражданство, конечно, я хотела бы, почему нет?» — отметила актриса. Она также рассказала, что ее дедушка был «медиком при царе» (не уточнив, о каком именно правителе идет речь), а ее бабушка — пианисткой, также артистка отметила, что в ее роду была актриса.

В 2024 году Орнелла Мути с дочерью приняли участие в Московской неделе моды, тогда Найке Ривелли выступила в роли манекенщицы на показе Maison Esve.

Тогда же звезда фильмов «Укрощение строптивого» и «Любовь и деньги» прибыла в Санкт-Петербург на открытие выставки художника Никаса Сафронова в Петропавловской крепости. Актриса тогда попала в неприятную ситуацию: ее багаж потерялся по пути из Стамбула. В чемодане Орнеллы Мути был платок Chanel, в котором актриса познакомилась с Сальвадором Дали. Сотрудники аэропорта Пулково организовали доставку багажа другим рейсом.

Читайте РБК Life в «Максе».

Узнать больше по теме
Международный аэропорт Пулково: главные воздушные ворота Санкт-Петербурга
Пулково — крупнейший аэропорт Северо-Запада России и один из самых загруженных авиаузлов страны. Воздушная гавань обслуживает внутренние и международные рейсы, связывая Санкт-Петербург с десятками российских и зарубежных городов. В материале рассказываем, где находится Пулково, как до него добраться и чем примечателен аэропорт.
Читать дальше