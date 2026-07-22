Орнелла Мути и ее дочь планируют получить российское гражданство

Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути певица Найке Ривелли сообщила, что они с матерью планируют подать заявления на получение российского гражданства, сообщает РБК.
«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома», — сказала Ривелли.
По словам певицы, у нее и у Мути есть русские корни, и они не могут «отречься от своего происхождения». Ривелли добавила, что они с матерью не сталкивались с критикой из-за частых поездок в Россию и планов получить российские паспорта. По ее словам, многие жители Италии любят Россию и ее культуру.
Певица также сообщила, что они с матерью рассматривают возможность приобрести дом в Москве или Санкт-Петербурге, чтобы в дальнейшем привезти в Россию других членов семьи.
О своем желании получить российское гражданство Мути говорила еще в сентябре 2018 года. Тогда она заявила, что у нее есть «площадь в России» и московская прописка, но нет российского паспорта. В 2016 году «Вести» сообщали, что Орнелла Мути купила квартиру в Москве на Остоженке, рядом с храмом Христа Спасителя.
«Иметь русское гражданство, конечно, я хотела бы, почему нет?» — отметила актриса. Она также рассказала, что ее дедушка был «медиком при царе» (не уточнив, о каком именно правителе идет речь), а ее бабушка — пианисткой, также артистка отметила, что в ее роду была актриса.
В 2024 году Орнелла Мути с дочерью приняли участие в Московской неделе моды, тогда Найке Ривелли выступила в роли манекенщицы на показе Maison Esve.
Тогда же звезда фильмов «Укрощение строптивого» и «Любовь и деньги» прибыла в Санкт-Петербург на открытие выставки художника Никаса Сафронова в Петропавловской крепости. Актриса тогда попала в неприятную ситуацию: ее багаж потерялся по пути из Стамбула. В чемодане Орнеллы Мути был платок Chanel, в котором актриса познакомилась с Сальвадором Дали. Сотрудники аэропорта Пулково организовали доставку багажа другим рейсом.
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