Орнелла Мути и ее дочь планируют получить российское гражданство

По словам певицы, у нее и у Мути есть русские корни, и они не могут «отречься от своего происхождения». Ривелли добавила, что они с матерью не сталкивались с критикой из-за частых поездок в Россию и планов получить российские паспорта. По ее словам, многие жители Италии любят Россию и ее культуру.