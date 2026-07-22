Жителям посёлков под Калининградом приходится добираться до города автостопом из-за проблем с автобусом

Сейчас на маршруте остались рейсы из Калининграда в 8:10, 14:50, 18:20 и 21:20, из Ушаково — в 6:32, 9:25, 16:30 и 20:05. В министерстве пояснили, что обустраивают тротуары и устанавливают фонари по ГОСТу: между посёлками они не предусмотрены. Контроль за большегрузами относится к компетенции ГАИ: если водители нарушают правила, жителям предлагают обращаться туда напрямую.