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Жителям посёлков под Калининградом приходится добираться до города автостопом из-за проблем с автобусом

На предприятии не хватает водителей.

Жители семи посёлков под Калининградом пожаловались, что из-за сокращения автобусов им приходится добираться до города автостопом. Обращение на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» оставила Наталья Чудинова.

Речь идёт о маршруте № 110 Калининград — Ушаково, который обслуживает его ООО «Тотем». По словам Натальи, с линии убрали один автобус, и теперь людям сложно доехать на работу и отвезти детей в детский сад.

«Приходится надеяться, что автостопом кто-нибудь подвезёт. И ещё для многих проблема потом возвращаться домой», — написала местная жительница.

Автобус из Ушаково в город идёт в 6:30 и 9:25, а следующий — только в 16:30. Из Калининграда, по словам Натальи, рейсы есть в 8:10, 14:50 и 18:20. При таком расписании родителям сложно попасть в детский сад к началу девятого и забрать ребёнка к шести вечера.

«Получается, что с ребёнком добираемся до садика и из садика автостопом. Пешком идти туда и обратно опасно, так как нет тротуара», — пожаловалась жительница.

По словам Натальи Чудиновой, через посёлок Низовье и ряд других ездят большегрузы, чтобы миновать весовой контроль. Некоторые перевозят песок и щебень, не накрывая груз. Эта проблема давняя, но никак не решается.

В министерстве развития инфраструктуры Калининградской области ответили, что автобусные рейсы сократили из-за нехватки водителей. По данным ведомства, такая проблема сложилась по всей области. Перевозчик, как утверждают в министерстве, ищет новых сотрудников.

Сейчас на маршруте остались рейсы из Калининграда в 8:10, 14:50, 18:20 и 21:20, из Ушаково — в 6:32, 9:25, 16:30 и 20:05. В министерстве пояснили, что обустраивают тротуары и устанавливают фонари по ГОСТу: между посёлками они не предусмотрены. Контроль за большегрузами относится к компетенции ГАИ: если водители нарушают правила, жителям предлагают обращаться туда напрямую.

Люди уже обращали внимание на нехватку рейсов автобуса № 110.

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