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Картины на плитах бронежилетов: в Калининграде откроется патриотическая выставка современного искусства

Проект принимает Музей изобразительных искусств.

В Калининграде откроется выставка, посвящённая воинскому подвигу и преемственности поколений. Проект «Русский императив»16+ примет областной музей изобразительных искусств. Подробности рассказали в пресс-службе.

Выставка стартует в следующий четверг, 30 июля. Она объединяет больше 160 произведений в разных формах: от классической живописи и графики до комиксов. Отдельное место отведено цифровому искусству — видеоарту и анимации.

Все экспонаты объединены общей темой. «В центре внимания — образ русского солдата, его внутренняя сила, историческая память и формирование национальных ценностей через призму визуального искусства», — рассказали в музее.

Один из ключевых разделов — проект «Сталь». Там представлены работы на стальных плитах от стандартных бронежилетов. Художники использовали их как символ несгибаемости.

«Художники обладают способностью почувствовать нерв эпохи и положить его на холст задолго до того, как об этом напишут в учебниках историки, — считает куратор проекта Антон Беликов. — Мы, живущие в гуще исторических событий, нуждаемся в опоре на собственную великую историю и на наше великое искусство для того, чтобы выбрать верный тон для разговора о грозных событиях сегодняшнего дня».

Свои работы для выставки выделили признанные мастера: например, художники Александр и Светлана Рощенко, Александр Фёдоров, Сергей Данчев, Фрол Иванов и другие. Некоторые авторы через искусство поделились личным опытом — речь идёт, в первую очередь, о военнослужащих и их близких.

«Символично, что в год 80-летия Калининградской области мы принимаем этот проект. Судьба региона тесно переплетена с крупными военными событиями разных эпох, — отметила директор музея Галина Заболотская. — Выставка здесь звучит особенно искренне, а пространство исторического здания музея помогает по-новому осмыслить контекст — через диалог искусства, памяти и современности».

В рамках экспозиции запланированы лекции, мастер-классы, концерты, а также встречи с художниками.

Торжественное открытие состоится 30 июля в 17:00. Сама выставка будет работать до 27 сентября.

Проект «Русский стиль» занимается исследованием и продвижением современного русского искусства и поддержкой молодых художников. Проекты проходили в Санкт-Петербурге, Казани, Анапе, Тольятти, Воронеже, Москве и других городах.

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