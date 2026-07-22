Картины на плитах бронежилетов: в Калининграде откроется патриотическая выставка современного искусства

«Художники обладают способностью почувствовать нерв эпохи и положить его на холст задолго до того, как об этом напишут в учебниках историки, — считает куратор проекта Антон Беликов. — Мы, живущие в гуще исторических событий, нуждаемся в опоре на собственную великую историю и на наше великое искусство для того, чтобы выбрать верный тон для разговора о грозных событиях сегодняшнего дня».