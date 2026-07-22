Александру Бастрыкину пожаловались на аварийное состояние дома 1919 года в Советске

Жильцы рассказали о доме, который в непригодном состоянии: кровля прогнила и протекает, стены в трещинах, штукатурка осыпается, есть уже и угроза обрушения перекрытий. При этом мер к проведению капремонта не принимается, а обращения в инстанции результатов не принесли.