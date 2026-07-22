Инвестиции в белгородскую «Жемчужину» девелопера «Вместе» выросли до 1,5 млрд

Это уже второй жилой дом, который ГК «Вместе» строит в этом микрорайоне. В 2025 году девелопер начал возведение первого корпуса стоимостью около 420 млн руб. на 97 квартир с жилой площадью 4 тыс. кв. м. Его ввод в эксплуатацию намечен на первый квартал 2027 года. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, распроданность квартир на июль — 88%.