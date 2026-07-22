В итальянском ресторане оценили Селену Гомес и ее мужа в качестве гостей

В его ресторане звезда Голливуда и ее супруг поужинали 21 июля, за день до дня рождения певицы (22 июля Гомес исполнилось 34 года). Изначально на их имя был забронирован приватный стол, но когда пара приехала, то изменила выбор: они предпочли стол снаружи, под портиками Болоньи — это арочные галереи в городе. Некоторые столы ресторана Лелли расположены под ними.