В итальянском ресторане оценили Селену Гомес и ее мужа в качестве гостей

В ресторане Trattoria della Santa в Болонье восхитились Селеной Гомес и ее мужем Бенни Бланко в качестве гостей, обратили внимание в People. Владелец заведения Риккардо Лелли назвал пару «абсолютно потрясающей, замечательной и доброй».
«Они осыпали нас комплиментами за блюда, обслуживание и были просто великолепными клиентами», — продолжил Лелли.
В его ресторане звезда Голливуда и ее супруг поужинали 21 июля, за день до дня рождения певицы (22 июля Гомес исполнилось 34 года). Изначально на их имя был забронирован приватный стол, но когда пара приехала, то изменила выбор: они предпочли стол снаружи, под портиками Болоньи — это арочные галереи в городе. Некоторые столы ресторана Лелли расположены под ними.
«Мне кажется, они увидели их и поняли, на какой тихой улице расположен наш ресторан, хоть он и находится в центре города. Им было комфортно на улице, так как день был замечательным», — продолжил владелец ресторана.
Знаменитости заказали баклажаны с пармезаном, салат с рукколой, тальятелле с грибами, равиоли с сыром буйволицы, тортеллини со сливочным маслом и шалфеем, лазанью болоньезе и баланцони со сливочной начинкой.
По словам сотрудников заведения, Бланко признался, что их ресторан им порекомендовал его друг.
Лелли также опубликовал в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) фото с Гомес и Бланко, сделанное в ресторане. На снимке актриса запечатлена в светлом платье в бельевом стиле, цветной косынке и солнцезащитных очках.
За что ругают пару Селены Гомес и Бенни Бланко
Ранее Бенни Бланко стал объектом насмешек из-за внешнего вида: асимметричной прически, стиля в одежде, напоминали в Yahoo. Над ним шутят пользователи социальных сетей и профессиональные юмористы. Например, комедиантка Никки Глейсер на «Золотом глобусе» в 2025 году высказалась следующим образом:
«Селена Гомес здесь со своим новым женихом — Бенни Бланко. А Бенни Бланко здесь из-за джина, который исполнил его желание. Счастливчик», — посмеялась Глейсер.
В феврале 2026 года фанаты призвали Селену Гомес развестись с Бланко из-за его неоднозначного поведения перед камерой на съемках подкаста и отношения к гигиене, заметили редакторы The Express Tribune. В одном из эпизодов Бланко появился босиком. Зрители заметили, что его ступни выглядели грязными и он положил их на диванные подушки.
Негативная реакция также была вызвана предшествующими комментариями Бланко о гигиене. Например, он говорил, что не принимает душ каждый день. По его мнению, частое мытье не дает коже времени на естественное восстановление.