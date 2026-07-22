Угледобыча в Ростовской области за полугодие превысила 2,2 млн тонн

Угледобывающие предприятия Ростовской области за январь-июнь 2026 года извлекли более 2,2 млн т угля — примерно столько же, сколько за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора региона Игоря Сорокина.