Юлия Пересильд рассказала о создании группы «Мандрагора»

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Заслуженная артистка РФ, актриса Юлия Пересильд рассказала, что решение о создании музыкальной группы «Мандрагора», основателем и лидером которой она является, приняла не сама.
Пресс-конференция, приуроченная к презентации проекта, посвященного 85-летию битвы под Москвой, прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» во вторник.
«Этот проект очень давно, скажем так, еще до космоса, разделил мою жизнь на “до” и “после”. Он уже существовал, разговоры об этом шли, и Саша (Александр Юрасов — ред.) просто насел на меня, по-другому это не назвать, он меня замучил: “Надо делать группу”, — сказала Пересильд на пресс-конференции.
Она добавила, что стечение обстоятельств, которые привели к созданию коллектива, помогло воплотить одну из ее главных мечтаний — петь на сцене.
«Мы очень долго к этому шли, до того волшебного момента, пока не встретились втроем с Володей (Владимир Корниенко — ред.). И тогда мое сердце просто екнуло. Я человек интуитивный, стараюсь думать сердцем. Поэтому мы встретились, сели, и вдруг моя мечта, которая всегда была со мной, воплотилась», — заключила актриса.
Группа «Мандрагора» выступит в нескольких городах России, жители которых участвовали в обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны. Среди них Наро-Фоминск, Тула, Тверь, Смоленск и Ковров. Коллектив исполнит песни военных лет.