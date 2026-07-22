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Юлия Пересильд рассказала о создании группы «Мандрагора»

Юлия Пересильд рассказала о создании музыкальной группы «Мандрагора».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Заслуженная артистка РФ, актриса Юлия Пересильд рассказала, что решение о создании музыкальной группы «Мандрагора», основателем и лидером которой она является, приняла не сама.

Пресс-конференция, приуроченная к презентации проекта, посвященного 85-летию битвы под Москвой, прошла в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» во вторник.

«Этот проект очень давно, скажем так, еще до космоса, разделил мою жизнь на “до” и “после”. Он уже существовал, разговоры об этом шли, и Саша (Александр Юрасов — ред.) просто насел на меня, по-другому это не назвать, он меня замучил: “Надо делать группу”, — сказала Пересильд на пресс-конференции.

Она добавила, что стечение обстоятельств, которые привели к созданию коллектива, помогло воплотить одну из ее главных мечтаний — петь на сцене.

«Мы очень долго к этому шли, до того волшебного момента, пока не встретились втроем с Володей (Владимир Корниенко — ред.). И тогда мое сердце просто екнуло. Я человек интуитивный, стараюсь думать сердцем. Поэтому мы встретились, сели, и вдруг моя мечта, которая всегда была со мной, воплотилась», — заключила актриса.

Группа «Мандрагора» выступит в нескольких городах России, жители которых участвовали в обороне Москвы в годы Великой Отечественной войны. Среди них Наро-Фоминск, Тула, Тверь, Смоленск и Ковров. Коллектив исполнит песни военных лет.