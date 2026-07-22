BFMTV: связанного с Эпштейном модельного скаута нашли мертвым во Франции

Во Франции нашли мертвым предполагаемого сообщника Джеффри Эпштейна — модельного скаута и фотографа Даниэля Сиада. Его тело обнаружили еще 20 июля, однако что стало причиной его смерти, неизвестно. СМИ называли Сиада одним из самых преданных сообщников Эпштейна. В опубликованных документах имя скаута встречалось около 2 тыс. раз. При этом финансист вел с ним и личную переписку — они поддерживали контакт почти до самой его смерти. Несмотря на это, сам Сиад отрицал все обвинения, заявляя, что с Эпштейном его связывали исключительно профессиональные отношения.