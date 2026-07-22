Двое жителей Краснодарского края погибли от атак ВСУ

Напомним, ранее сообщаось о атаке дронов ВСУ на склады компании Wildberries в Краснодаре и в Невиномысске Ставропольского края, в результате чего пострадали семеро. Одну из пострадавших спасти не удалось. Также в Красндаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома, а в станице Динской — в два частных дома. К счастью, жители не пострадали.