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Двое жителей Краснодарского края погибли от атак ВСУ

Девушка, раненая при атаке на складской комплекс Wildberries в Краснодаре.

Девушка, раненая при атаке на складской комплекс Wildberries в Краснодаре, скончалась в больнице. Эту печальную новость озвучил сегодня, 22 июля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Еще трое пострадавших остаются в медучреждениях, шестерым оказана амбулаторная помощь. Второй погибший — охранник одного из предприятий в Армавире, куда попали обломки сбитого украинского дрона.

По словам губернатора, в настоящее время пожар на складе локализован. Рядом с ним находились школьные автобусы, которые также получили повреждения. Часть транспорта отправят на ремонт, чтобы успеть до начала учебного года.

Жителям поврежденных домов в Краснодаре и Динском районе окажут помощь в восстановлении жилья.

— Мы максимально прикрываем критические объекты, но враг, пытаясь дестабилизировать ситуацию, переключается на мирные гражданские предприятия, — заявил губернатор.

В связи с этим глава региона поручил подчиненным совместно с собственниками предприятий, влияющих на жизнь людей, обеспечить антитеррористическую защищенность наравне с критической инфраструктурой.

Напомним, ранее сообщаось о атаке дронов ВСУ на склады компании Wildberries в Краснодаре и в Невиномысске Ставропольского края, в результате чего пострадали семеро. Одну из пострадавших спасти не удалось. Также в Красндаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома, а в станице Динской — в два частных дома. К счастью, жители не пострадали.

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