Под Красноярском мужчина решился на разбой ради трех бутылок пива и пачки сигарет

Следователи полиции краевого центра завершили расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 43-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, его обвиняют в совершении разбойного нападения в одной из торговых точек в поселке Овсянка. Сообщение о нападении на женщину поступило в дежурную часть полиции весной текущего года. Прибывшие на место правоохранители установили, что вооруженный ножом злоумышленник угрожал расправой покупательнице и требовал от продавца три бутылки пивного напитка и пачку сигарет. Получив искомое, мужчина скрылся. Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого и задержали его. Злоумышленник заключен под стражу и скоро предстанет перед судом. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.