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Нижегородский губернатор Никитин заработал 7,4 млн рублей в 2025 году

Центризбирком опубликовал сведения о доходах кандидатов на выборы в Госдуму девятого созыва по партийному списку «Единой России». Среди нижегородских кандидатов на выборы идет губернатор Глеб Никитин, он заработал в 2025 году 7,4 млн руб. — в правительстве области.

Источник: Коммерсантъ

Центризбирком опубликовал сведения о доходах кандидатов на выборы в Госдуму девятого созыва по партийному списку «Единой России». Среди нижегородских кандидатов на выборы идет губернатор Глеб Никитин, он заработал в 2025 году 7,4 млн руб. — в правительстве области.

Согласно декларации, нижегородскому губернатору принадлежат участок и дом в Тверской области, а также квартира в Москве. Среди транспортных средств — автомобили ВАЗ-21011, ГАЗ-24, Volga, ГАЗ-3102, ГАЗ-20, ГАЗ-21, УАЗ и мотоцикл «Ява». Остаток на банковских счетах — 0,6 млн руб.

Больше всех из нижегородских кандидатов в региональной группе № 20 заработал в прошлом году предприниматель Илья Зотов — 13,3 млн руб. (дивиденды, вклады, зарплата в Ассоциации развития технологий систем накопления электроэнергии, доход от предпринимательской деятельности). Кандидату принадлежит квартира во Владимирской области, автомобили Kia PS и koda Kodiaq. Остаток на счетах — 1,5 млн руб.

Министр внутренней политики Нижегородской области Павел Карасев задекларировал 7,8 млн руб. доходов (зарплата, выплаты от соцфонда). Он владеет автомобилем Toyota Sequoia, на счетах — 15 тыс. руб.

Депутат Госдумы Роман Любарский получил почти 7 млн руб. (зарплата в Госдуме, вклады). Ему принадлежат участки в Нижегородской и Московской областях, дом в Московской области, автомобиль BMW, X7. Остаток на счетах — 0,2 млн руб.

Зампредседателя заксобрания Нижегородской области Алексей Антонов заработал в 2025 году 5,4 млн руб. (зарплата в заксобрании). Ему принадлежат два участка в Нижегородской области, квартира в Москве, четыре квартиры в Нижегородской области, автомобиль Lexus. На счетах — 0,59 млн руб.

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