Народные приметы на 23 июля: чего нельзя делать в день Антония Громоносца?

23 июля православные вспоминают преподобного Антония Печерского, в народе его прозвали Громоносцем. По преданиям, святой обладал даром ясновидения и мог исцелять больных. Также он известен как основатель Киево-Печерской лавры.
В стародавние времена с этим днем люди связывали немало запретов и обрядов. С их помощью наши предки надеялись избежать бед и привлечь богатство. Сегодня мы вспомним обычаи, бытовавшие на Руси, и выясним, как сохранить все ценное, что есть в жизни, и обрести счастье.
Народные приметы на 23 июля: что нельзя делать.
В этот день наши пращуры боялись грома и грозы, поэтому многие их суеверия касались именно этих явлений природы. Так, запрещалось не только выходить из дома в ненастную погоду, но и держать окна открытыми. Во время грозы не разрешалось даже разговаривать и принимать пищу, якобы из-за этого могла случиться беда.
Считалось недопустимым занимать деньги в непогоду. Бытовало мнение, что из-за этого долги будут расти как снежный ком.
23 июля существовал запрет на купание и стирку белья в водоемах. Нарушившим это правило сулили болезни, так как вода может «смыть» с тела и вещей защиту от недугов.
Не разрешалось в этот день заниматься гаданиями и приворотами, если для них нужна была вода. У того, кто забудет данное предписание, в жизни начнется черная полоса. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Мудрецы в старину предупреждали: нельзя ходить в грязной и мятой одежде. Из-за этого денег не будет. Также не стоит тратить все до копейки, если отправитесь на рынок или в магазин: это может привести в долговую яму.
Если верите в приметы, постарайтесь не сквернословить. Так можно нечисть приманить. По этой же причине не рекомендуется болтать ногами под столом.
День считался неблагоприятным с точки зрения сглаза. Не следует хвастаться своими достижениями или рассказывать о планах на будущее. Не нужно и делиться со всеми подряд информацией о доходах или сделках.
Дата решительно не подходит для уборки. Наши предки говорили, что из-за нее можно захворать.
Ни в коем случае не стоит разрешать кому-либо доедать или допивать за вами. Так другой человек может ваше здоровье забрать.
Наконец, в день Антония Громоносца не следует посещать кладбища. Согласно давним поверьям, тревожить усопших может быть опасно: они начнут являться по ночам.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 23 июля: что можно делать.
Утро 23 июля верующие начинали с молитвы. Антония Печерского они обычно просили об утешении в скорби, о здоровье для близких, об избавлении от бед. Наши пращуры ходили в храмы целыми семьями. Если человек не мог посетить службу в силу преклонного возраста или дурного самочувствия, он обращался к святым, глядя на иконы.
В этот день важно позаботиться не только о своем духе, но и о теле. Утром необходимо умыться и надеть все чистое. Вечером можно сходить в баню.
Несмотря на то, что купаться 23 июля старцы на Руси не советовали, для рыбаков дата считалась удачной. Любители посидеть с удочкой отправлялись на промысел еще до рассвета, чтобы полакомиться в обед свежей ухой. Люди приметили, что лучший клев всегда в непогоду, в том числе перед грозой.
23 июля — удачный момент для свиданий, сватовства и свадеб. В давние времена бытовало мнение, что если парень с девушкой объяснятся в чувствах в этот день, всю жизнь вместе счастливы будут.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 23 июля.
Ночная гроза — предвестник теплого дня.
Утренний дождь — обещание погожего августа.
Если гром звонкий, то ливень зарядит надолго.
На улицы спустился туман? В ближайшие дни будет жарко.
Если цветы пахнут сильнее обычного, скоро начнется дождь.
Именинники 23 июля.
В этот день именины празднуют Александр, Антон, Даниил, Леонтий, Маврикий и Эмма.