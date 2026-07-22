Народные приметы на 23 июля: чего нельзя делать в день Антония Громоносца?

В этот день наши пращуры боялись грома и грозы, поэтому многие их суеверия касались именно этих явлений природы. Так, запрещалось не только выходить из дома в ненастную погоду, но и держать окна открытыми. Во время грозы не разрешалось даже разговаривать и принимать пищу, якобы из-за этого могла случиться беда.