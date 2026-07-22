Спектакль про жизнь театров в годы ВОВ поставили в Нижнем Новгороде

«Это спектакль не про бои, не про атаки, не про передовую. Он про то, как мужчины ушли на фронт, а в тылу остались женщины. Актрисы, художницы, помощницы режиссёра, костюмеры, те, кто должен был каждый вечер выходить на сцену сам, или несмотря ни на что, помогать выходить на неё другим. О тех, кто продолжал дарить свет зрителям, вопреки тому, что происходит на фронте и в их жизнях. Театр во время войны не исчез. Он жил, репетировал, играл, согревал, отвлекал, поддерживал. Давал людям не только возможность на два — три часа забыть о войне, но и силы потом снова вернуться в реальность, в которой война никуда не исчезала», — рассказал об идее пьесы и спектакля Дмиррий Сухотерин.