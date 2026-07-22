Бастрыкин поздравил Олега Газманова с юбилеем

«На протяжении десятилетий вы создаете музыкальные произведения, которые становятся не только хитами, но и неотъемлемой частью культурного кода нашей страны. В них вы обращаетесь к темам исторической памяти, духовной стойкости нашего народа, любви к Родине и уважения к ее защитникам», — говорится в поздравлении.