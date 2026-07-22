Выставка «Бабочки пушкинского детства» открылась в музее Добролюбова в Нижнем Новгороде

Привезённая из Государственного историко‑литературного музея‑заповедника А. С. Пушкина коллекция начала формироваться в 1973 году. Она задумана как символическое отражение многоликого и противоречивого образа бабочки в русской литературе и искусстве, а также показывает часть живой природы, которую мог наблюдать юный Александр Пушкин в имении своей бабушки Марии Алексеевны Ганнибал в подмосковном Захарове.