Выставка «Бабочки пушкинского детства» открылась в музее Добролюбова в Нижнем Новгороде

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своём канале в мессенджере MAX, что в музее Добролюбова на Лыковой Дамбе открылась выставка «Бабочки пушкинского детства». Экспозиция включает 50 специальных энтомологических коробок с сотнями ярких бабочек, стрекоз и других насекомых, а также 130 тематических фотографий.
Привезённая из Государственного историко‑литературного музея‑заповедника А. С. Пушкина коллекция начала формироваться в 1973 году. Она задумана как символическое отражение многоликого и противоречивого образа бабочки в русской литературе и искусстве, а также показывает часть живой природы, которую мог наблюдать юный Александр Пушкин в имении своей бабушки Марии Алексеевны Ганнибал в подмосковном Захарове.
«Увидеть всё своими глазами и немного почувствовать себя в атмосфере усадебных парков начала XIX века можно до 25 сентября», — отметил Юрий Шалабаев.
Ранее сообщалось, что специалисты обнаружили новый для Керженского заповедника вид бабочек.
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