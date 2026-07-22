Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выставка «Бабочки пушкинского детства» открылась в музее Добролюбова в Нижнем Новгороде

Экспозиция включает 50 специальных энтомологических коробок с сотнями ярких бабочек.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил в своём канале в мессенджере MAX, что в музее Добролюбова на Лыковой Дамбе открылась выставка «Бабочки пушкинского детства». Экспозиция включает 50 специальных энтомологических коробок с сотнями ярких бабочек, стрекоз и других насекомых, а также 130 тематических фотографий.

Привезённая из Государственного историко‑литературного музея‑заповедника А. С. Пушкина коллекция начала формироваться в 1973 году. Она задумана как символическое отражение многоликого и противоречивого образа бабочки в русской литературе и искусстве, а также показывает часть живой природы, которую мог наблюдать юный Александр Пушкин в имении своей бабушки Марии Алексеевны Ганнибал в подмосковном Захарове.

«Увидеть всё своими глазами и немного почувствовать себя в атмосфере усадебных парков начала XIX века можно до 25 сентября», — отметил Юрий Шалабаев.

Ранее сообщалось, что специалисты обнаружили новый для Керженского заповедника вид бабочек.

(6+).