В Ленобласти прошел VII Спортивно-патриотический форум предпринимателей

Программа включала две основные части: спортивную и деловую. В рамках спортивной команды соревновались на различных площадках. Они прошли испытания на «Братском щите» с использованием безопасного лазерного оружия, преодолевали «Полосу разведчика», проявили меткость на «Огневом рубеже» и в конкурсе «Меткий гранатометчик». Участники также демонстрировали точность в тире и смекалку в увлекательном квизе по истории и географии.