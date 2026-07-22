В Ленобласти прошел VII Спортивно-патриотический форум предпринимателей

Ежегодный VII Спортивно-патриотический форум предпринимателей состоялся во Всеволожском районе Ленобласти в поддержку нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В этом году мероприятие собрало 20 команд, сообщили в Комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.
Это событие направлено на раскрытие потенциала частной инициативы, развитие личной эффективности у предпринимателей, а также создание пространства для нетворкинга и обмена опытом между бизнесом, представителями власти и экспертным сообществом. Форум объединил участников со всех уголков региона, а также представителей организаций инфраструктуры поддержки бизнеса.
Программа включала две основные части: спортивную и деловую. В рамках спортивной команды соревновались на различных площадках. Они прошли испытания на «Братском щите» с использованием безопасного лазерного оружия, преодолевали «Полосу разведчика», проявили меткость на «Огневом рубеже» и в конкурсе «Меткий гранатометчик». Участники также демонстрировали точность в тире и смекалку в увлекательном квизе по истории и географии.
В ходе деловой части программы для гостей были организованы полезные тренинги, а также презентации инновационных бизнес-проектов с внедрением искусственного интеллекта, разработанных прямо на форуме.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.