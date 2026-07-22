«Более разумная трата денег»: почти половина россиян выбирают свадебное путешествие вместо банкета

Почти каждый второй россиянин при вступлении в брак предпочел бы отправиться в поездку вдвоем, а не устраивать свадебный праздник. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов, с которым ознакомился ТАСС.