«Более разумная трата денег»: почти половина россиян выбирают свадебное путешествие вместо банкета

Почти каждый второй россиянин при вступлении в брак предпочел бы отправиться в поездку вдвоем, а не устраивать свадебный праздник. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов, с которым ознакомился ТАСС.
По данным опроса, такой вариант выбрали 46% респондентов. Еще 42% хотели бы совместить свадьбу и путешествие. Только 9% участников исследования считают главным отпраздновать свадьбу в кругу близких. Еще 3% не считают ни банкет, ни поездку приоритетом.
Исследование также показало, что женщины чаще мужчин выбирают формат без большого торжества. Только регистрацию брака и свадебное путешествие предпочли бы 49% женщин и 29% мужчин. При этом свадьбу без поездки хотели бы 11% мужчин и 8% женщин.
С возрастом интерес к путешествию вместо праздника становится выше. Среди респондентов 18−24 лет такой формат поддерживают 21%, в группе 35−44 лет уже 52%, а среди участников 45−54 лет 65%.
Главной причиной выбора поездки 53% россиян назвали новые впечатления и эмоции. Еще 48% считают, что именно путешествие надолго останется в памяти. Для 45% это более разумная трата денег, а 24% хотят избежать стресса при подготовке большого торжества.
(Фото: magnific.com).