С начала 2026 года мобильная поликлиника посетила 13 округов Красноярского края

За первые шесть месяцев 2026 года передвижной консультативно-диагностический центр «Мобильная поликлиника» совершил 113 выездов в 13 муниципальных округов Красноярского края. В региональном Минздраве уточнили, что жители отдаленных населенных пунктов получили 3,5 тысячи консультаций специалистов и 7,6 тысячи диагностических исследований.